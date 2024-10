Les supporters du PSV interdits de déplacement à Paris

Les parcages visiteurs en voie d’extinction.

Le PSV Eindhoven ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters pour son déplacement périlleux au Parc des Princes, le 22 octobre prochain, lors de la troisième journée de la Ligue des champions face au PSG. C’est le club hollandais qui a annoncé la nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux, à la suite d’une « interdiction générale de voyage pour les supporters du PSV vers et à l’intérieur de Paris » édictée par les autorités françaises.

PSV mag op last van de Franse autoriteiten geen supporters meenemen naar het uitduel voor de UEFA Champions League met Paris Saint-Germain.#PSGPSV #UCLhttps://t.co/FE46a3f1ko — PSV (@PSV) October 14, 2024

Cette décision, motivée par des raisons de sécurité intérieure, fait notamment suite aux graves débordements survenus l’année dernière à Lens entre les supporters sang & or et ces mêmes supporters du PSV, et de manière plus générale à la réputation des supporters néerlandais lors de leurs déplacements européens. Le club des « Boeren », qui parle d’une « décision complètement inattendue » et qui a contesté sans succès cette interdiction, proposant même d’encadrer plus strictement le déplacement de ses troupes, a annoncé qu’il procédera au remboursement des quelque 2000 billets déjà vendus.

Pour que le foot reste un spectacle, faudrait pas non plus que ça devienne systématique…

Xavi Simons : « Je serai toujours reconnaissant envers Neymar »