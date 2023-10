Tensions et bataille de frites entre supporters de Lens et du PSV

La Ligue des champions, ses gros chocs, sa douce musique… Et ses jets de chaises dans la gueule.

Le RC Lens accueille ce mardi soir le PSV pour la troisième journée de la phase de groupes de C1. 2000 supporters néerlandais (dont 500 hooligans, estimait la préfecture) étaient attendus pour l’occasion à Bollaert. En amont du match, plusieurs centaines de ces hooligans ont attaqué un groupe de supporters locaux dans le centre-ville de Lens, rapporte Brut. Jets de projectiles et tirs de gaz lacrymogène – par les forces de l’ordre – ont suivi.

Situation très tendue à Lens. Dans le centre ville, plusieurs centaines d’hooligans hollandais vont a l’affrontement vers un groupe lensois. Échanges de projectiles et tirs de gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre. #RCLPSV pic.twitter.com/CPi20P4WJi — Remy Buisine (@RemyBuisine) October 24, 2023

Quand les supporters du PSV sont arrivés aux abords du stade, ils ont également reçu… des frites, lancées par des fans sang et or. Pour se rendre jusqu’à leur tribune, les Bataves ont été escortés par les forces de l’ordre. RMC Sport a expliqué que le match, en plein plan Vigipirate, était classé à très haut risque (4 sur 5) par les services de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Ainsi, quatre unités de forces mobiles (de 60 et 80 policiers ou gendarmes chacune) sont mobilisées pour cette rencontre. Au total, ce sont plus de 1000 personnes qui travaillent autour de la sécurité de ce match.

S’ils voulaient goûter au folklore local, au moins, ils sont servis.

Situation sous contrôle autour du Stade Bollaert, plusieurs dizaines d’hooligans du PSV sont escortés par les forces de l’ordre en direction du stade pour ceux ayant un billet pour le match. 🚨 Attention, plusieurs petits groupes peuvent néanmoins être encore présent dans le… pic.twitter.com/eoAU0BqUT6 — Remy Buisine (@RemyBuisine) October 24, 2023

Peter Bosz amer envers l'arbitrage après le nul du PSV à Lens