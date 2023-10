Lens, sang-froid et or

Le RC Lens affronte le PSV Eindhoven ce mardi à Bollaert. Tout 15e de Ligue 1 qu’il est, le vice-champion de France en titre, qui a déjà résisté à Séville et fait plier Arsenal, a de bonnes raisons d’être serein au moment d'aborder cette échéance et les suivantes.

On dit assez de mal des clubs français lorsqu’ils se vautrent lamentablement sur la scène européenne que la décence invite à les saluer lorsqu’ils font les choses bien. Pour l’heure, force est de constater que le Racing Club de Lens mérite de chaleureux encouragements pour son début de parcours en Ligue des champions. Leaders de leur groupe B après deux journées, les Sang et Or recevront ce mardi soir le PSV Eindhoven pendant que, dans leur rétroviseur, Séville et Arsenal se battront comme des chiffonniers en terre andalouse. L’enjeu ? Assommer ce groupe, s’envoler et rêver de tout et n’importe quoi.

L’instant présent

La grande prouesse du club du Pas-de-Calais cette saison est de garder son sang-froid malgré des émotions ambivalentes. Trois jours après avoir été chahuté chez le promu havrais (0-0), c’est habillé du survêtement du club et d’un grand sourire que Franck Haise et Jonathan Gradit ont débarqué à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match de ce Lens-Eindhoven. L’entraîneur français, dont on ne sait pas si le cœur bat plus vite les soirs de Ligue des champions, a dégainé une ode à l’instant présent. « L’idée, c’est de switcher entre les compétitions et de prendre les matchs comme ils viennent, parce qu’on n’a pas vraiment le choix. Les projections à long terme, ça ne marche pas beaucoup dans le football en général. On a été focalisés sur Le Havre dans des conditions particulières, puisque tout le monde ne pouvait pas l’être (ils étaient douze internationaux lensois à s’absenter durant la dernière trêve, revers de la médaille inévitable quand on grandit, NDLR). Là, on l’est sur le PSV et on aura le temps de se pencher sur Nantes à partir de mercredi. »

Depuis six matchs, championnat et Ligue des champions confondus, il y a quand même des choses positives, à commencer par les résultats puisqu’on a fait trois victoires et trois nuls. Franck Haise

Cela peut ressembler à des formules toutes faites, des énièmes poncifs de la même veine que les « on prend les matchs les uns après les autres », mais ce n’est pas du tout ça. Franck Haise ne balaye aucun match d’un revers de la main, peu importe leur issue : « Il faut toujours tirer les enseignements de chaque rencontre, avec les joueurs et le staff. Depuis six matchs, championnat et Ligue des champions confondus, il y a quand même des choses positives, à commencer par les résultats puisqu’on a fait trois victoires et trois nuls. » Haise dit vrai : depuis la folle défaite concédée à la maison face à Metz le 16 septembre dernier (0-1 malgré 31 tirs et 75% de possession), son équipe est invaincue.

Pour autant, tout n’est pas encore rose, puisque les Lensois payent toujours leur mauvais début de saison et pointent à la 15e place de Ligue 1 avec 9 points en 9 journées (8 buts marqués, 13 encaissés). Forcément, cette réalité fait tache par rapport à la situation de Brice Samba et de ses coéquipiers à l’automne dernier, eux qui étaient invaincus après 9 rencontres (21 points, 17 buts pour, 7 contre).

Haise et ses joueurs pourraient être tentés de s’agacer, ou au moins d’afficher des signes de panique ou de doute. Très peu pour eux. Après un but refusé dans les arrêts de jeu au Havre pour un hors-jeu d’un demi-millimètre, ni le coach lensois ni Ruben Aguilar n’ont profité du micro tendu par Prime Video pour pester contre la VAR, l’adversaire ou qui que ce soit. Ils y ont vu un point pris et un rappel : ce Lens 2023-2024 n’a de marge sur personne, mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas le droit de viser très haut.

Haise : « Les résultats, c’est tellement aléatoire… »

Le charme de la nouvelle promo lensoise réside dans le fait qu’elle soit capable de ne pas s’enflammer après avoir tapé le grand Arsenal invaincu jusqu’ici en Premier League et de ne pas s’alarmer non plus après un nul chez le promu ciel et marine. « La chose sur laquelle je ne transige pas, c’est sur ce qu’on doit faire et ce qu’on doit donner. Si on avait gagné 1-0 au Havre, je n’aurais pas été plus satisfait pour autant d’une partie du contenu, poursuit Haise. Ce qui m’intéresse, c’est ça : le contenu, le jeu, les intentions, les efforts. Le reste, les résultats, c’est tellement aléatoire… Ce qui est sûr, c’est que nous – surtout nous –, si on ne met pas ce contenu-là, on ne peut pas rêver de grand-chose. Par contre, si on met beaucoup de choses comme on l’a fait à Séville ou contre Arsenal, bien sûr qu’on peut être ambitieux. Et on doit l’être ! »

Ceci n’est pas de la méthode Coué : le stratège lensois a réellement confiance en ses gars. Ils sont 15es de Ligue 1 ? Oui, mais ils ont aussi regardé dans les yeux Séville – qui a tout de même soulevé une Ligue Europa au printemps dernier – et renversé Arsenal sans que personne ne puisse crier au braquage.

Alors, au moment d’en découdre avec le PSV Eindhoven pour boucler la première moitié de cette phase de groupes, il y a de bonnes raisons de croire que Lens peut se payer le vice-champion des Pays-Bas, en dépit de la forme étincelante de Luuk de Jong et de ses camarades. En 9 journées d’Eredivisie, le PSV compte 9 victoires, 30 buts marqués et 3 encaissés. Un exploit que Haise ne veut surtout pas minimiser : « C’est une équipe qui a une vraie expérience de la Ligue des champions, qui est complète et en forme. Elle surclasse son championnat national, qui, il ne faut pas l’oublier, est devant nous au coefficient UEFA. » Oui mais le PSV est aussi une équipe qui a entamé sa campagne européenne en prenant une rouste à Arsenal (4-0) et en coinçant face à Séville (2-2), preuve d’une certaine vulnérabilité quand il s’agit de sortir de son territoire.

Alors, étant donné que Lens est au complet pour ce match face à l’équipe de Peter Bosz (seuls les absents longue durée Cabot et Fariñez manquent à l’appel), que Kevin Danso a montré au Havre qu’il est en train de redevenir le patron qu’il était l’an dernier et qu’Elye Wahi a profité de sa suspension en Normandie pour recharger les batteries, on est en droit d’imaginer que la petite musique de la Ligue des champions et le grand boucan de Bollaert vont offrir une belle soirée au football français. Qui aurait pu prédire qu’un featuring entre Tony Britten et Pierre Bachelet exciterait un jour autant de monde ?

Saviola : « Un derby de Séville est bien plus chaud qu'un Barça-Real »