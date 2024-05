Le match de l'année a eu lieu en Serie A féminine

Une remontada pour rien.

Si vous étiez devant la demi-finale de Ligue des champions Dortmund-PSG ce mercredi soir, vous n’aimez pas le football. Le match de l’année n’était pas au Signal Iduna Park, mais sur la pelouse du Stadio Enzo Ricci, où les féminines de Sassuolo et celles de la Roma ont livré une rencontre épique (5-6) à l’occasion des play-off de Serie A. Du spectacle, mais pas forcément beaucoup de suspense, au moins jusqu’à l’heure de jeu… Les Romaines menaient déjà 0-3 après vingt minutes, puis 2-5 à la 60e.

Le bon moment pour l’attaquante suédoise Loreta Kullashi d’entrer en piste et de participer à une folle remontée. En moins de trois minutes, Sassuolo a planté trois fois (75e, 75e, et 77e) pour revenir à hauteur de son adversaire, qui a heureusement vu Laura Feiersinger lui offrir la victoire à la 80e. Un scénario fou qui a souri à la Roma, déjà championne d’Italie et donc assurée de disputer la Ligue des champions, quand Sassuolo tentera de passer 4e en affrontant l’Inter dans dix jours.

C’est autre chose que les demi-finales de Ligue des champions.