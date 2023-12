Le Paris Saint-Germain croque la Roma

Paris Saint-Germain 2-1 AS Roma

Buts : Geyoro (45e), Katoto (46e) pour les Parisiennes // Giacinti (58e) pour les Giallorosse

Le PSG retrouve du mordant.

Dernières de leur groupe, les Parisiennes étaient dans l’obligation de réagir et de l’emporter à domicile, ce jeudi, pour se relancer dans cette Ligue des champions face à la Roma. C’est chose faite avec la première victoire des Parisiennes en C1 cette saison, contre une équipe jusque-là invaincue (2-1).

Les Parisiennes ont dominé cette première période. C’est donc logiquement les joueuses de Jocelyn Prêcheur qui se sont offert les occasions les plus dangereuses de ces 45 premières minutes. Après plusieurs alertes sur le but romain survenues grâce à la flèche Tabitha Chawing (23e, 43e), la délivrance est venue sur penalty pour le PSG. Marie-Antoinette Katoto fauchée dans la surface, il n’en fallait pas plus à la capitaine Grace Geyoro pour donner l’avantage à ses coéquipières et ouvrir le compteur de buts des Parisiennes dans la compétition (1-0, 45e). Côté Roma, hormis le coup franc de Manuela Giugliano, claqué au-dessus de la transversale par Katarzyna Kiedrzynek (15e), les joueuses d’Alessandro Spugna n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous les crocs.

Le retour des vestiaires a été tonitruant, puisqu’il n’a fallu qu’un peu plus de 30 secondes à Katoto pour offrir le but du break au PSG (2-0, 46e). La première alerte est venue du côté transalpin avec le généreux pénalty accordé par l’arbitre de la rencontre, que Giugliano n’est pas parvenu à transformer (53e). Il n’aura fallu en revanche que cinq petites minutes aux Giallorosse pour digérer cet échec. Valentina Giacinti, parfaitement lancée dans le dos de la défense parisienne par Giugliano, est venue réduire l’écart sur une frappe croisée, récompensant la domination romaine en seconde période (2-1, 58e). Insuffisant toutefois pour refaire le coup de Munich. Cette victoire parisienne relance totalement le suspense dans ce groupe C.

Les joueuses de Jocelyn Prêcheur reviennent ainsi à un petit point de la troisième place, détenue par l’Ajax Amsterdam.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Kiedrzynek – Karchaoui, Hunt (Vangsgaard, 66e), De Almeida, Le Guilly – Geyoro, Samoura, Albert – Chawinga (Ana Vitoria, 90e+5), Katoto (Baltimore, 71e), Martens. Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.

AS Roma (4-3-3) : Ceasar – Aigbogun (Serturini, 76e), Linari, Minami, Di Guglielmo – Giugliano, Kumagai, Feiersinger (Greggi, 66e) – Viens, Giacinti, Haavi. Entraîneur : Alessandro Spugna.

