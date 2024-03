D1 Arkema : le Paris Saint-Germain plus fort que Dijon… et que la grêle

Un dauphin qui respecte son statut, malgré les aléas climatiques.

Opposé à Dijon ce dimanche à l’occasion de la dix-neuvième journée de première division féminine, le Paris Saint-Germain s’est facilement imposé dans une rencontre qui a temporairement été interrompue en raison d’un orage de grêle. Pas de quoi perturber les filles de la capitale, qui n’ont donc pas eu beaucoup de mal à dominer leurs adversaires.

De retour en forme, Marie-Antoinette Katoto a fait parler la poudre dès la treizième minute, alors que Tabitha Chawinga s’est offert un doublé en trouvant le chemin des filets à l’approche de la mi-temps, puis à l’heure de jeu. Le deuxième du championnat, qui a disputé un match de plus que le leader, revient ainsi à quatre points de l’Olympique lyonnais.

Et un, et deux, et trois…