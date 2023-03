Ligue des champions féminine : Barcelone humilie la Roma en quarts

Buts : Rolfo (11e et 45e+2), Leon (33e), Oshoala (46e) et Guijarro (53e) pour Barcelone // Serturini (58e) pour la Roma

Peu, vraiment peu de suspense.

Dans le quart de finale retour de Ligue des champions féminine l’opposant à la Roma, Barcelone a tranquillement terminé le travail après sa victoire sur la plus courte des marges à l’aller. Les Catalanes, qui menaient de trois buts à la pause, se sont en effet imposées 5-1. Dans cette rencontre décousue et déséquilibrée, Rolfo s’est beaucoup montrée : c’est par exemple elle qui a ouvert le score au bout de dix minutes, avant de s’offrir un doublé à l’approche de l’entracte. Le bijou de la partie, lui, est à mettre à l’actif de Leon : en guise de break, la joueuse a envoyé une jolie frappe dans les filets de Ceasar à la demi-heure de jeu.

