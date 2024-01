Paris se rapproche de la qualification en surclassant l’Ajax

Paris-SG 3-1 Ajax

Buts : Katoto (7e, 25e) et Geyoro (40e) pour les Parisiennes // Leuchter (31e) pour l’Ajax

Des patronnes.

Pour l’avant-dernier match de phase de poules de la Ligue des champions féminine, le Paris Saint-Germain a fait un pas de plus vers la qualification en dominant l’Ajax Amsterdam, le leader du groupe C, au Parc des princes ce mercredi soir (3-1). Les Parisiennes piquent d’entrée : Sandy Baltimore déborde côté gauche avant de centrer en direction de Marie-Antoinette Katoto qui réalise une reprise de volée acrobatique parfaite pour tromper Regina van Eijk (1-0, 7e). Quel but somptueux ! Tout sauf rassasiées, les Franciliennes, vêtues de leur nouvelle tunique, enfoncent le clou avant la demi-heure de jeu. Lancée en profondeur par la capitaine Grace Geyoro, la redoutable Katoto double la mise d’une frappe croisée du gauche (2-0, 25e). Mais ce début de rencontre idéal est entaché par une erreur de Jade Le Guilly. Après avoir chipé la balle à la Française, Romée Leuchter fonce vers les cages parisiennes, prend de vitesse Clare Hunt, avant de faire trembler les filets en croisant sa frappe au premier poteau (2-1, 31e). Il en faut plus pour faire douter les Parisiennes, qui reprennent le large quelques minutes avant la mi-temps. La très percutante Tabitha Chawinga déboule sur son côté gauche avant de trouver Katoto au point de pénalty, l’internationale française bute sur Van Eijk, mais Geyoro conclut (3-1, 40e).

Dès le retour des vestiaires, la virevoltante Chawinga a l’occasion de tuer tout suspense, mais l’attaquante malawite manque son face-à-face avec Van Eijk en écrasant trop sa frappe (49e), avant de rater sa frappe à cause du bon retour de Kay-lee de Sanders (54e). À défaut de sceller l’issue de la rencontre, les joueuses de Jocelyn Prêcheur se contentent de préserver leur avance. Le score en reste là. Grâce à ce beau succès, il suffira d’un match nul aux Franciliennes, désormais en tête du groupe C, le 30 janvier prochain à Munich pour s’assurer une qualification pour les huitièmes de finale.

Believe, croire en nos rêves.

Paris-SG (4-3-3) : Kiedrzynek – Le Guilly (Traoré, 76e), Hunt (Albert, 68e), De Almeida, Karchaoui – Geyoro, Samoura, Groenen (Martens, 75e) – Baltimore (Fazer, 86e), Katoto (Bachmann, 75e), Chawinga. Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.

Ajax Amsterdam (4-3-3) : Van Eijk – Kardinaal (Keijzer, 89e), Spitse, De Sanders, Weerden – Noordam, Van Gool ( Van de Velde, 72e), Yohannes (Noordam, 88e) – Grant (Keukelaar, 79e), Leuchter (Tolhoek, 46e), Hoekstra. Entraîneur : Suzanne Welch.