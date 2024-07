Une recrue du PSG féminin annoncée par Jay-Jay Okocha en personne

Les annonces au PSG féminin tombent en rafale.

Au lendemain de l’arrivée de l’attaquante Romée Leuchter, et après une gardienne et une défenseuse, le Paris Saint-Germain se renforce au milieu de terrain. Il a officialisé la signature de l’attaquante Jennifer Onyi Echegini, surnommée « Joe » (ses initiales), ce mercredi dans une vidéo sur laquelle apparaît d’abord… Jay-Jay Okocha. L’ancien joueur nigérian du PSG (1998-2002) la présente comme « une de [ses] sœurs » et demande aux supporters « de prendre soin d’elle ». La Nigériane s’engage jusqu’en 2027 après six mois à la Juventus, dix buts, une passe décisive et un trophée de meilleure espoir de la saison. « Je vis aujourd’hui un très grand moment dans ma carrière. Signer au PSG est une immense fierté. Je suis très fière de rejoindre un club reconnu à travers le monde pour son ambition et son excellence », s’est réjouie la joueuse de 23 ans, qui s’engage jusqu’en 2027.

Il y a quelques jours, la Suisse Viola Calligaris, déjà prêtée depuis janvier, et la Danoise Amalie Vangsgaard avaient définitivement fait le chemin inverse pour permettre au club de la capitale de s’attacher les services de Joe Echegini.

Pendant ce temps-là, Matvey Safonov attend toujours un copain chez les masculins.

Nouvelle recrue pour l’équipe féminine du PSG