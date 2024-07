L'amical Roma-Toulouse annulé à cause des supporters de Naples

Finalement, les joueurs auront leur week-end.

La Roma et le Toulouse FC devaient se retrouver samedi à Ancône, un an après la victoire des Violets dans un Stadium surchauffé pour accueillir les hommes de José Mourinho. Mais il n’en sera rien. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, la préfecture a décidé d’annuler la rencontre, prévue au Stade Conero, en raison d’un risque pour l’ordre public. Les autorités locales craignent en effet que le match tourne au vinaigre et qu’il soit occulté par des affrontements entre les supporters romains et les supporters d’Ancône, très liés aux tifosi de Naples. La rivalité entre la Roma et le Napoli s’était notamment manifestée dans des heurts violents sur l’autoroute A1 en 2023.

Et pourtant, ce n’est rien comparé à ce que Charlie Cresswell aurait infligé à Bryan Cristante.

Toulouse fait chuter la Roma au Stadium