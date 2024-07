Toulouse se fait un kiff en amical

Yann Gboho a laissé sa carte de visite.

Grâce à une réalisation de l’attaquant franco-ivoirien à la 35e minute, le Toulouse FC a battu l’AS Roma (0-1) à l’occasion d’un match amical disputé au centre d’entraînement du club giallorosso, ce samedi. Côté italien, Paulo Dybala, Enzo Le Fée ou encore Evan Ndicka étaient titulaires, alors que Chris Smalling et Tammy Abraham sont entrés à la pause. Il s’agissait du troisième match de préparation du Téfécé, qui avait déjà affronté Rodez à Montauban le 13 juillet (victoire 2-1) et le Pau FC à Blagnac le 20 (nul 2-2). Mercredi, les Violets défieront Girona – troisième de Liga la saison passée –, avant l’Espanyol (le 4 août) et Valladolid (le 10).

But De Gboho sur une bonne récupération de Messali pic.twitter.com/K5y6uMGUBC — James (@calciomalpoli) July 27, 2024

Ça n’est pas non plus la Roma de Francesco Totti, mais c’est déjà pas mal.

