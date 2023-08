Toulouse fait chuter la Roma au Stadium

Occitans excitants.

Dans un Stadium garni par 29 204 spectateurs, Toulouse a terminé sa préparation par une victoire de prestige contre la Roma (2-1). Thijs Dalinga a idéalement lancé la soirée en poussant au fond un centre de Gabriel Suazo , au nez et à la barbe de Rui Patricio (5e). La Louve a répondu par un coup franc de Paulo Dybala (26e). Entré à la 83e, Yanis Begraoui a finalement inscrit le but de la délivrance six minutes plus tard, faisant fructifier le gros boulot de Mamady Bangré. Guillaume Restes (18 ans) a disputé l’intégralité de la rencontre dans les cages, actant sa position de numéro 1 dans la hiérarchie, devant Kjetil Haug. Il s’est notamment distingué avec un joli réflexe de la main droite face à Lorenzo Pellegrini en deuxième période.

Tous les chemins mènent au but de Thijs Dallinga face à la Roma 😍 !#PrépaTFC pic.twitter.com/wUgmhXNGaN — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 6, 2023

Pour une fois, on se contentera des Restes.

Toulouse recrute en Bundesliga