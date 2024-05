Monaco lève l’option d’achat d’un international allemand

Pas de retour à Londres pour Thilo.

L’AS Monaco a annoncé ce vendredi avoir levé l’option d’achat de Thilo Kehrer, prêté en cette fin de saison par West Ham. L’ancien Parisien était arrivé sur le Rocher en janvier dernier dans le cadre d’un prêt de six mois, après avoir ciré le banc des Hammers durant la première partie de saison. À Monaco, les choses se sont mieux passées pour Kehrer : malgré des débuts difficiles face à Lens en Coupe de France (2-2, 5-6 TAB), le défenseur a su s’imposer dans la charnière des Rouge et Blanc.

Sous la tunique monégasque, celui qui s’est donc engagé jusqu’en 2028 avec l’ASM a disputé dix-sept matchs depuis son arrivée cet hiver. Ce transfert devrait coûter une dizaine de millions d’euros au club de la Principauté, qui a récemment validé sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. « Je suis très heureux et fier de continuer l’aventure avec l’AS Monaco. Lors de mon arrivée en janvier, j’ai été très bien accueilli par mes coéquipiers et le staff, le personnel du club et les supporters », s’est réjoui l’international allemand dans la vidéo d’annonce du club.

Thilo a quelque chose à vous dire 😏 pic.twitter.com/1BIKOm18vn — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 17, 2024

Ce sera la première C1 de Kehrer depuis 2022, et espérons que ça se passe mieux qu’à Paris.