Thilo Kehrer sur le point de revenir en Ligue 1

Après les fêtes, la Ligue 1 reprend un Thilo.

Sauvé du loft du PSG par West Ham lors de l’été 2022, Thilo Kehrer devrait reprendre l’Eurostar et faire le chemin inverse. Sauf que la Gare du Nord à Paris ne sera pas son terminus. Selon les informations de RMC Sport, l’international allemand devrait poser ses bagages à Monaco. Il s’agirait d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat. L’ex-Parisien devrait donc regoûter au championnat de France, alors qu’il n’a pu jouer que 19 minutes en Premier League cette saison.

Le défenseur polyvalent a surtout engrangé du temps de jeu en Ligue Europa, et en Coupe de la Ligue. En plus du Hammer, le club de la Principauté cherche à attirer Lilian Brassier en provenance de Brest, afin de densifier son secteur défensif. Mais les Bretons réclameraient plus de dix millions d’euros pour lâcher leur joueur.

C’est quoi le vrai poste de Kehrer, déjà ?

