Thilo Kehrer : « Je suis sur le chemin pour arriver à mon top niveau »

Un nouvel homme.

Avant d’affronter Barcelone avec Monaco en Ligue des champions ce jeudi à Louis-II, Thilo Kehrer s’est confié dans un entretien à L’Équipe. L’ancien joueur du PSG a d’abord révélé qu’il s’inspirait des plus grands pour se mettre au niveau des matchs de C1 : « J’ai surtout appris par l’observation, dans la façon de s’entraîner de joueurs plus expérimentés, comme Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti ou d’autres. Je pouvais voir leur concentration pour ces matches-là. Le focus était plus grand, a-t-il confié. En même temps, il y avait de la décontraction : la sérénité de celui qui est prêt pour le moment qui arrive. Si tu y vas et que tu veux trop bien jouer, tu auras trop de tension et ça n’aidera pas. »

Plus confiant et performant depuis son arrivée sur le Rocher, l’international allemand semble avoir franchi un cap, et il en est conscient : « Je suis sur le chemin pour arriver à mon top niveau, mais je sens aussi que ce n’est pas pour tout de suite, qu’il y a encore du potentiel, une marge de progression. Je ne suis pas quelqu’un qui a commencé à jouer très tôt. De 17 ans à 19, 20 ans, j’ai fait quelques petits matches, mais j’ai dû travailler très dur pour mériter ma place en équipe pro, a soufflé le défenseur qui fêtera dans trois jours ses 28 ans. Et quand on est défenseur, l’âge doit être perçu différemment. Un défenseur arrive à son meilleur niveau deux ou trois ans plus tard qu’un attaquant. Donc pour moi, il faut encore attendre un peu. Mais je me sens sur la bonne voie. »

On n’en a jamais douté, Thilo.

