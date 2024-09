Pronostic West Ham Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pluie de buts au London Stadium entre West Ham et Chelsea

West Ham, après plusieurs années en vue sur la scène européenne, ne participera pas à une compétition continentale cette saison en raison de sa 9e place en Premier League l’an dernier. Les Hammers ambitionnent de retrouver l’Europe, mais ont connu un début de championnat difficile, avec une seule victoire en quatre matchs, contre Crystal Palace (0-2). Ils ont perdu face à Aston Villa (1-2) et Manchester City (1-3), et ont fait match nul contre Fulham (1-1). L’attaquant allemand Füllkrug n’a pas encore débuté de match. Antonio devrait être titulaire en attaque, même si Ings a marqué lors du dernier match. Les ailiers Bowen (2 buts en ce début de saison dont 1 en championnat) et Kudus sont également disponibles.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Chelsea, hors du Big 4 lors des deux dernières saisons, traverse une période de transition malgré des investissements massifs. La saison passée, les Blues ont terminé 6es de la Premier League, se qualifiant ainsi pour la Ligue Conférence. Désormais sous la direction d’Enzo Maresca, ils espèrent intégrer le Big 4. Après un début de championnat difficile avec une défaite contre Manchester City (0-2), Chelsea a montré des signes encourageants en arrachant un nul contre Crystal Palace (1-1) et en remportant deux victoires, notamment face à Wolverhampton (2-6). Cependant, l’équipe reste affaiblie par les blessures de Reece James et Kellyman, tandis que des doutes subsistent quant à la présence de Lavia et Malo Gusto. Nkunku, souvent utilisé comme remplaçant, a marqué un but crucial récemment mais pourrait encore commencer sur le banc, laissant Madueke, Palmer (1 but) et Jackson poursuivre leur belle dynamique. De nombreux joueurs importants ont quitté le club cet été, comme Thiago Silva et Gallagher, mais Chelsea a aussi renforcé son effectif avec plusieurs recrues de qualité, dont Pedro Neto et João Felix. Ce week-end, ce duel londonien promet un festival offensif avec d’un côté Jarrod Bowen, auteur de 16 buts la saison passée, et de l’autre Cole Palmer, qui en avait marqué 22.

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Palmer ou Bowen buteur » est coté à 1,56 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 212€ (312€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics West Ham – Chelsea

Vous avez envie de parier sur nos pronostics West Ham – Chelsea sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics West Ham – Chelsea avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic West Ham Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Chelsea s’amuse de West Ham, Brighton surprend Aston Villa