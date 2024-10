Un international prolonge avec l’AS Monaco

Le meilleur blond peroxydé de l’histoire de Monaco devant Jérôme Rothen ?

Aleksandr Golovin prolonge avec l’AS Monaco. Le club rouge et blanc a annoncé ce vendredi la prolongation de son milieu de terrain jusqu’en 2029. L’international russe était arrivé en 2018 sur le Rocher en provenance du CSKA Moscou, juste après la Coupe du monde.

Six ans plus tard, il a disputé, toujours chaussettes baissées, 209 matchs avec l’ASM, portant de temps en temps le brassard de capitaine. À 28 ans, il est le joueur le plus ancien de l’effectif actuel.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d'Aleksandr Golovin, de trois saisons supplémentaires ✍ L'international russe est désormais lié au Club jusqu'en juin 2029 🤝🇲🇨#Golo2029 🔝 pic.twitter.com/afWSWcZWFt — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 4, 2024

Tsar.

