En direct : Allemagne - France (1-0)

3’29 » – La France a encaissé un but après 3 minutes et 29 secondes, soit son but encaissé le plus précoce depuis celui de Robbie Brady avec la République d’Irlande en 8e de finale de l’EURO 2016 (1’58’’). Oops. #ALLFRA pic.twitter.com/MWsLQ76HJ8

— OptaJean (@OptaJean) September 12, 2023