L’Atlético prend Dortmund dans sa toile

Atlético de Madrid 2-1 Borussia Dortmund

Buts : De Paul (4e), Lino (32e) pour l’Atlético // Haller (81e) pour le Borussia

L’Atlético n’a plus été éliminé par un club allemand sur une double confrontation depuis 1979, contre le Dynamo Dresden. Et les Colchoneros sont bien partis pour perpétuer la tradition. La bande d’Antoine Griezmann a logiquement disposé du Borussia Dortmund grâce à une première demi-heure magistrale (2-1). Une copie presque sans rature pour la 50e victoire de Diego Simeone en Ligue des champions, jusqu’à ce que le supersub Sébastien Haller relance totalement le suspense de cette double confrontation dans le money time.

30 minutes en enfer

Porté par un Metropolitano bouillant, l’Atleti a vite pris le match en main. Griezmann s’est fendu d’un renversement délicieux vers Álvaro Morata, finalement contré par Ian Maatsen au moment d’armer (2e). Le Néerlandais a cependant commis l’irréparable deux minutes plus tard, plein axe, en ratant totalement sa relance. Rodrigo de Paul a immédiatement jailli et puni cette erreur en trompant Gregor Kobel, juste avant le retour d’Emre Can (1-0, 4e). Dans la foulée, le portier suisse a sorti le grand jeu pour détourner l’aile de pigeon d’Axel Witsel, servi (encore) par Griezmann (7e).

Débordé par l’intensité et l’agressivité des Madrilènes, le BvB n’a pas tenté la moindre frappe, ni même obtenu le moindre corner, dans la première demi-heure. Felix Nmecha y a remédié avec un coup de tête, nettement au-dessus néanmoins (31e). Un répit de courte durée : la mésentente entre Mats Hummels et Nico Schlotterbeck a exposé le Borussia, le maestro Griezmann a délivré une offrande pour Samuel Lino, et le Brésilien, complètement démarqué, a sorti de son chapeau un soyeux enchaînement contrôle aérien-frappe du droit (2-0, 32e). Malgré cet uppercut, Dortmund s’est relevé et a même sorti la tête de l’eau, dans le sillage de Karim Adeyemi, qui a su profiter des espaces qui se sont ouverts à lui. Une réaction concrétisée par Maatsen, qui a sollicité Jan Oblak aux 20 mètres (43e), et Jadon Sancho, qui a frappé à côté (45e+1).

Haller d’été

Edin Terzić a lancé Julian Brandt dans la bataille dès le retour de la mi-temps. Sébastien Haller est aussi entré à l’heure de jeu, mais l’Atlético s’est appliqué à bloquer la moindre brèche. En gardant la tête froide, plus que Diego Simeone, qui est allé se chamailler avec Sebastian Kehl dans la zone technique. Malgré une possession de balle largement à son avantage, le cinquième de Bundesliga n’a pas vraiment inquiété Oblak. Kobel a en revanche dû mettre le bleu de chauffe pour repousser la tentative de Nahuel Molina (53e) et pour s’opposer à Lino à bout portant, à la suite d’un coup franc parfaitement joué par Griezmann (75e).

Contre le cours du jeu, les remplaçants d’Edin Terzić ont cependant fini par relancer le Borussia, avec Brandt à la passe et Haller à la finition, d’une demi-volée puissante (2-1, 81e). Oblak a ensuite été sauvé par sa transversale, sur une frappe de la pépite Jamie Bynoe-Gittens (87e), et par son équerre, sur un coup de tête signé Brandt (90e+6). Tout reste ouvert pour le retour, où l’Atleti sera privé de Lino, suspendu. Les Rojiblancos se rapprochent du dernier carré, qu’ils n’ont plus connu depuis 2016-2017, mais devront encore passer par l’enfer du Westfalenstadion. Là même où ils avaient explosé, en octobre 2018, lors de leur dernière venue (4-0)…

Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak – Lino (Riquelme, 90e+1), Azpilicueta, Giménez, Witsel (Savić, 90e+1), Molina (Saúl, 90e) – De Paul (Correa, 80e), Koke, Llorente – Morata (Barrios, 64e), Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Sabitzer (Reus, 84e), Can (Özcan, 84e) – Sancho, Nmecha (Brandt, 46e), Adeyemi (Bynoe-Gittens, 73e) – Füllkrug (Haller, 60e). Entraîneur : Edin Terzić.

Le régime très particulier de Marcos Llorente