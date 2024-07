Une immense œuvre en hommage à Antoine Griezmann sur le Tour de France

Antoine Griezmann est plus en vue au Tour qu’à l’Euro.

Le Tour de France et le ballon sont étroitement liés. Ce jeudi, on a pu apercevoir un immense dessin à l’effigie d’Antoine Griezmann réalisé à la tondeuse, dans un champ bordant la route empruntée par les coureurs, avec la mention « Champion de Saône-et-Loire » sous la tête de l’enfant de Mâcon, préfecture du département. Ces images, filmées dans les dix premiers kilomètres de la très plate sixième étape du Tour de France entre Mâcon et Dijon, pimentent ainsi la journée.

À noter que sur cette œuvre, Grizou est représenté avec des cheveux courts. Dans sa meilleure version, donc.

