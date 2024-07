En pleine étape du Tour, deux coureurs pronostiquent le résultat de France-Belgique

Deux Français (Romain Bardet et Kévin Vauquelin) ont remporté les deux premières étapes du Tour de France pour la première fois depuis 1968 : la France mène déjà 2 à 0.

Le Tour de France fait étape ce lundi à Turin, où les coureurs devraient arriver juste avant le France-Belgique de l’Euro. Une collision de calendrier qui amène certains coureurs à se livrer au jeu des pronostics. Sur leur vélo et tout sourire, le champion de Belgique Arnaud De Lie et le sprinteur français Bryan Coquard ont discuté du huitième de finale sous les caméras d’Eurosport. « Premier but sur penalty. Après De Bruyne, beau petit coup franc, lucarne droite. Openda, 92e minute : but. Victoire de la Belgique », avance le Taureau wallon, sûr de lui. « Je suis pas trop pour, surtout que Lukaku est maladroit. C’est la France qui va gagner », lui répond Coquard. Au match des nationalités les plus représentées, la France, avec 32 des 176 coureurs, devance les 27 Belges présents sur les routes du Tour de France.

Toujours sur cette étape de plat, a priori ennuyante, l’équipe de Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel, la Soudal Quick-Step, s’est amusée sur son compte X : « Tout est calme et paisible pour le moment sur le Tour, on manque d’une action sur la route, mais ça pourrait être pire : on pourrait être en train de regarder un match de l’Angleterre à l’Euro. »

Joueurs de MPP, on a quelque chose pour vous 👀 Pour le match du jour, vous êtes plutôt team De Lie 🇧🇪 ou team Coquard 🇫🇷 ? 😅

Note pour plus tard : c’est le sprinteur colombien Fernando Gaviria qui avait remporté l’étape du 10 juillet 2018, date du France-Belgique de la Coupe du monde 2018.

