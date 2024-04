Pronostic Atlético Madrid Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Ligue des champions

Betclic vous propose 100€ de bonus pour parier sur nos pronostics Atlético de Madrid – Borussia Dortmund. Si votre 1er pari est perdant, vous êtes remboursé immédiatement : l’idéal pour pouvoir rejouer par exemple sur la C3/C4 de demain.

L’Atlético, la bonne surprise

L’Atlético Madrid apparaît comme le miraculé de ces quarts de finale de Ligue des Champions puisqu’il avait été largement dominé à Giuseppe Meazza lors de 8e aller face à l’Inter. Finalement, les hommes de Simeone s’en étaient bien sortis en ne perdant que d’un seul but. Lors du match retour, les Matelassiers ont affiché un visage bien différent mais ont aussi eu de la chance puisque les partenaires de Lautaro Martinez ont raté de grosses opportunités. Finalement, le club madrilène s’en est sorti lors des tirs aux buts grâce à son portier Oblak. Sur la scène nationale, les Colchoneros sont un peu décevants puisqu’ils ne sont que 4es et ont été largement distancés par leur voisin du Real dans la course au titre. Actuellement, l’Atlético Madrid accuse 17 unités de retard sur les Merengue. Les partenaires de Griezmann doivent en revanche avoir un œil dans le rétroviseur puisque l’Athletic Bilbao n’est qu’à 2 points. Cette fin de saison s’annonce passionnante car le club basque va vouloir enchaîner après son succès en Copa del Rey. Finale de Coupe oblige, l’Atlético n’a pas joué ce week-end en Liga mais reste sur un dernier match intéressant avec une victoire sur la pelouse de Villarreal (1-2) qui restait sur une belle série d’invincibilité en championnat.

Un Dortmund également irrégulier

5e en Bundesliga, le Borussia Dortmund est également l’une des surprises de ces quarts de finale. Le BVB avait remporté son groupe devant le PSG et a eu un tirage clément en 8e de finale face au PSV Eindhoven. Toutefois, le club allemand a eu chaud lors des deux matchs où les Bataves ont manqué plusieurs opportunités (1-1 à l’aller, 2-0 au retour en Allemagne). L’an passé, Dortmund avait fini en 2e position du championnat dans des conditions dont tout le monde se rappelle. Avec cette immense déception, ajoutée au départ de Bellingham, le Borussia est resté compétitif mais a perdu en régularité. Ils y a 10 jours, les hommes de Terzic ont remporté le Klassiker face au Bayern en Bavière (0-2). En revanche, les coéquipiers de Reus se sont inclinés face au 3e Stuttgart le week-end dernier. A la suite de ce revers, le BVB a perdu sa place dans le Top 4 au profit de Leipzig. Les dernières journées de Bundesliga devraient nous offrir une belle lutte entre les 2 formations.

Griezmann est là, pas Depay

Pour ce quart de finale de Ligue des Champions, Simeone peut compter sur ses joueurs clés et en premier lieu, Antoine Griezmann. Le Français a été déterminant dans la qualification au tour précédent, faisant son retour malgré une blessure lors du match retour. L’international tricolore devrait être épaulé par les Morata, Koke, ou Llorente. Depay est en revanche forfait. Ce mercredi, Terzic pourra compter sur les Adeyemi, Sancho, Fullkrug, Haller ou Can.

Les compositions probables pour Atlético de Madrid – Borussia Dortmund :

Atlético de Madrid : Oblak – Witsel, Gabriel Paulista, Hermoso – Molina, De Paul, Koke, Ñíguez, Lino Dias – Morata, Griezmann.

Borussia Dortmund : Köbel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck Maatsen – Sabitzer, Can (ou Ozcan) – Ayeyemi (ou Malen), Brandt, Sancho – Füllkrug.

L’Atlético de Madrid prend une option face à Dortmund

Très intéressant devant son public cette saison, l’Atlético devrait s’imposer face à Dortmund. Les Colchoneros ont remporté 19 de leurs 22 matchs joués à domicile cette saison et affronte une équipe de Dortmund aussi irrégulière qu’elle. Porté par ses supporters, l’Atlético devra s’appuyer sur un Griezmann incroyable cette saison (18 buts cette saison dont 6 dans cette C1) pour sortir vainqueur de ce quart de finale aller qui s’annonce difficile.

Ligue des champions : le tirage complet des quarts de finale