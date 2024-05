Pronostic Lens Lorient : Analyse, cotes et prono du match Ligue 1

Lens se reprend face à Lorient

Le Racing Club de Lens et Lorient jouent gros lors de cette 32e journée. Le club nordiste est en course pour une place européenne mais reste sur 1 victoire lors des 6 dernières journées, face à la lanterne rouge clermontoise. Cette mauvaise passe a permis à des équipes de revenir sur les pas des Sang et Or. Le week-end dernier, les Lensois ont réalisé une double mauvaise affaire avec une défaite face à son principal adversaire, l’Olympique de Marseille. A la suite de cet échec, le Racing ne compte plus que 2 points d’avance sur le club phocéen. Lors de cette rencontre, Lens est très mal rentré dans son match en encaissant un but dès la 1ère minute. Malgré de bonnes opportunités, le club nordiste a dû attendre la 77e minute pour égaliser avant de se faire punir en fin de rencontre (2-1). Ce vendredi, le RCL a l’opportunité de mettre la pression sur l’OM en disposant d’une équipe lorientaise pas au mieux. Pour renverser le club breton, Franck Haise compte sur le réveil de ses attaquants, Wahi, Sotoca, Fulgini ou Diouf.

En face, Lorient pensait être sur la bonne voie après avoir signé quelques résultats probants en février. A la suite de ce passage, les Merlus avaient réussi à sortir de la zone rouge mais sont ensuite retombés dans leurs travers. En effet, la bande à Le Bris reste sur 7 journées sans la moindre victoire avec notamment 6 défaites et un nul. Ces résultats ont fait reculer Lorient à la 17e place avec 3 points de retard sur le barragiste et le 1er non relégable. Le week-end dernier, les Merlus pensaient être bien partis pour s’imposer face à Toulouse après l’ouverture du score de Ponceau. Incapable de tenir le score, Lorient s’est même fait surprendre en fin de rencontre. Face à des Lorientais en grande difficulté, Lens devrait se relancer et consolider sa 6e place.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

