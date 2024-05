Lens coule Lorient et se rapproche de l’Europe

RC Lens 2-0 FC Lorient

But : Wahi (57e) et Pereira da Costa (81e) pour les Sang et Or.

Les Merlus coulent encore.

Le RC Lens a bien réagi en s’imposant face à Lorient ce vendredi (2-0), une semaine après avoir été battu à Marseille (2-1). Face à des Merlus au fond du trou, les Sang et Or n’ont pas été particulièrement impressionnants en première période, bien que dominateurs. On a pu noter une amélioration dans le dernier quart d’heure du premier acte avec des occasions pour Facundo Medina, Elye Wahi puis Deiver Machado pour prendre l’avantage juste avant la pause. Mais c’est bien sur un 0-0 que les deux équipes sont retournées aux vestiaires. Lens a continué sur le même rythme après la mi-temps, face à des Lorientais valeureux, mais trop peu précis.

Les Artésiens sont finalement récompensés de leur domination en ouvrant le score grâce à Wahi, qui a profité de la récupération du petit Nempalys Mendy dans les panards du grand Tiémoué Bakayoko, pour fermer son pied et enfin marquer, après quatre matchs de disette (1-0, 57e). Étrangement, les Lensois n’ont pas été plus sereins après cette ouverture du score, et sont passés tout près de la correctionnelle avec une faute inexistante sifflée sur un coup franc dangereux, puis un face-à-face gâché par Mohamed Bamba. David Pereira da Costa a clos l’affaire en remontant le ballon sur 70 mètres avant de décaler Adrien Thomasson, qui lui a rendu le ballon pour permettre à la pépite locale de doubler la mise (2-0, 81e), et prendre trois points précieux dans la course à l’Europe.

Lorient enchaîne une sixième défaite consécutive, et a trois points de retard sur Le Havre, premier non-relégable.