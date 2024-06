Quand Fofana, deux sélections, faisait la leçon à Griezmann en finale du Mondial

Youssouf Fofana a plutôt bon goût.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le milieu des Bleus a notamment tressé des couronnes de laurier à son camarade en sélection Antoine Griezmann, mais aussi à son ancien coéquipier à Monaco Cesc Fàbregas, désormais entraîneur. Des modèles en matière d’anticipation, pour le joueur de 25 ans. « Dans notre zone, on a besoin de voir avant. Et d’anticiper les déplacements des adversaires, a rappelé le Tricolore aux 19 sélections. Fàbregas, par exemple, c’est un torticolis même à l’entraînement. Il regarde et se retourne tout le temps ! Au début, tu le fais, mais plus le match avance, plus ça devient compliqué au niveau de la lucidité. Il y a des joueurs extraordinaires pour ça. Xavi, Antoine (Griezmann). Antoine dans les espaces, on a l’impression qu’il est tout le temps arrêté, mais c’est juste qu’il est dans la bonne zone, à bonne distance entre tous les défenseurs qui peuvent l’attaquer. Tu peux le bosser, mais j’ai le sentiment chez Antoine, chez Fàbregas, qu’il y a une part d’inné. »

Au sujet du vice-capitaine des Bleus, qu’il a remplacé à la 90e minute contre l’Autriche, Fofana a également salué son écoute, avec un souvenir du Qatar : « J’ai le sentiment que je peux être leader partout en club, comme en sélection, À la Coupe du monde, à la mi-temps du premier match, je suis allé voir Antoine (Griezmann), je lui ai donné des conseils, alors que c’était mon premier match de Coupe du monde et je n’ai pas joué une minute (il entrera en jeu seulement à la 77e, fêtant alors sa 3e sélection, NDLR). C’est naturel. Il le prend super bien. Si c’est bien dit, pourquoi ce ne serait pas accepté ? »

