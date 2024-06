Vers une fin de carrière pour Nabil Bentaleb ?

Mauvaise nouvelle.

Le joueur du LOSC Nabil Bentaleb pourrait mettre un terme à sa carrière, selon RMC Sport et La Voix du Nord. Le milieu de terrain aurait été victime d’un arrêt cardiaque ou cardio-respiratoire (et non un malaise comme cela avait été annoncé) le 18 juin dernier, lors d’une partie de five. Ranimé grâce à un défibrillateur et des massages cardiaques, le joueur aurait passé plusieurs jours dans un coma artificiel au CHU de Lille. Il s’est vu poser un défibrillateur automatique pour réguler son activité cardiaque. Il devrait prochainement rentrer chez lui. En France, la pratique du sport de haut niveau est – en théorie – interdite aux porteurs de ce type d’appareil. La commission médicale de la FFF doit évaluer son dossier médical pour statuer de son retour.

Quand il était arrivé à Lille, des discussions avaient eu lieu au sujet des caractéristiques cardiaques de l’ancien joueur de Tottenham. Son contrat avec le LOSC expire en 2026.

