Lens affrontera le Bayer Leverkusen en match amical

Une défaite déjà programmée ?

Le RC Lens a annoncé ce vendredi la tenue d’un match amical dans son stade Bollaert. Les Sang et Or recevront, le samedi 3 août, le Bayer Leverkusen. Les Allemands, emmenés par Xabi Alonso, ont terminé la saison invaincus en Bundesliga, ont gagné la coupe d’Allemagne et n’ont subi leur première défaite de la saison qu’en finale de Ligue Europa (0-3 face à l’Atalanta) pour terminer à 51 rencontres sans défaites. Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en huitièmes de finale de Coupe de l’UEFA en 2007. Olivier Monterrubio, Vitorino Hilton et compagnie s’étaient imposés à l’aller à Bollaert, mais avaient subi un lourd revers 3-0 au match retour.

Reste à savoir qui sera entraîneur du RC Lens en août.

Lens remercie Franck Haise avec classe