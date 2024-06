Pierre Sage a (enfin) son brevet d’entraîneur professionnel

Fini les amendes.

Pierre Sage, entraîneur de l’Olympique lyonnais, a obtenu son brevet d’entraîneur de football professionnel (BEPF). Pour sa première saison en tant qu’entraîneur principal, Sage – intronisé en novembre – a réussi l’exploit de remonter l’OL à la sixième place de la Ligue 1 – après un début de saison cataclysmique sous les ordres de Laurent Blanc et Fabio Grosso –, qualifiant ainsi le club en Ligue Europa. Pourtant, le natif de Lons-le-Saunier (Jura) n’avait jusqu’à aujourd’hui pas de diplôme officiel d’entraîneur, ce qui obligeait l’OL à payer 25 000 euros d’amende à chaque rencontre, pour un total de 575 000 euros lâchés durant la saison.

🤩 Félicitations à notre coach Pierre Sage qui termine brillamment cette saison historique en décrochant son BEPF ! 👏🔴🔵 pic.twitter.com/mzg1Lo4zoF — Olympique Lyonnais (@OL) June 27, 2024

Initialement non retenu par la FFF dans la promotion 2024 car ne remplissant pas les prérequis, le technicien de 45 ans a pu bénéficier d’une procédure spéciale pour accéder au précieux sésame, en suivant un parcours simplifié via une VAE (validation des acquis de l’expérience), indique L’Équipe. Le tacticien français a ainsi dû rendre un dossier de 500 pages, au lieu de suivre la formation dispensée par la FFF. En avril dernier, Sage avait déclaré être déçu de ne pas pouvoir suivre le parcours habituel : « Je suis heureux du dénouement, mais je suis un peu déçu de la forme. Je vous avoue que j’aurais préféré suivre la formation, mais certaines choses sont possibles et d’autres impossibles. »

Pierre Sage peut quand même sourire : il a eu son brevet avant les épreuves écrites des 1er et 2 juillet.

