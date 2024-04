Pierre Sage pourra finalement passer ses diplômes l'été prochain

Petits arrangements entre amis.

Alors qu’il ne rentrait a priori pas dans les critères pour passer son BEPF (le brevet d’entraîneur professionnel de football), nécessaire pour entraîner en Ligue 1 afin que le club n’ait pas à payer une amende à chaque match – ce que fait l’OL actuellement, donc, avec 25 000 euros déboursés par rencontre –, Pierre Sage va finalement pouvoir passer ses diplômes d’ici peu. Selon le journal L’Équipe, le Lyonnais ne figure pas dans la liste des dix candidats au concours d’admission à la prochaine promotion du BEPF, mais il pourra tout de même, via un subterfuge, être diplômé dès cet été.

L’entraîneur de 44 ans va ainsi réaliser une VAE (validation des acquis de l’expérience), qui s’effectuera en deux mois durant l’été, et lui permettra à la fin d’être titulaire du BEPF. « La loi permet de déposer un dossier de VAE n’importe quand dans l’année. La FFF fixait jusqu’au 31 janvier le dépôt d’un dossier de VAE, mais ce n’est plus le cas, on peut le déposer n’importe quand. Pierre Sage n’a donc pas de dérogation, il profite du changement de la loi. Et puis ce dernier est assez expert en VAE puisqu’il a accompagné régulièrement des candidats à des VAE d’entraîneur », explique à ce propos un membre de la FFF resté anonyme auprès du quotidien.

Autrement dit : l’OL vient d’apprendre qu’il économisera quelques centaines de milliers d’euros l’an prochain.

Personne en France n’accorde autant de confiance aux jeunes que le RC Strasbourg