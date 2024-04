Tabitha Chawinga sacrée meilleure joueuse de D1 Arkéma

Elle était attendue, elle n’a pas déçu.

Débarquée en début de saison au Paris Saint-Germain, Tabitha Cawinga a été élue meilleure joueuse du championnat de France dès sa première saison dans l’élite féminine. Nominée aux côtés de sa partenaire de club, Grace Geyoro, la Malawite a aussi devancé l’Américaine, Lindsey Horan, qui évolue quant à elle à l’OL. Avec ses 18 buts et ses 10 passes décisives, elle a réalisé une première campagne impressionnante, qu’elle peut encore couronner d’un titre de championne de France et par une victoire en coupe de France.

Tabitha Chawinga remporte le prix de la meilleure joueuse de D1 Arkema 🙌 #TropheesD1Arkema pic.twitter.com/hgvQQGvFOj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 29, 2024

En parallèle, Sonia Bompastor a été élue meilleure entraîneuse de première division et Eugénie Le Sommer s’est vu décerner le trophée du plus joli but de la saison. Tous les trophées de D1 ne sont pas pour autant tombés dans l’escarcelle du PSG ou de l’OL, puisque Chiamaka Nnadozie (Paris FC) a été élue meilleure gardienne du championnat, tandis qu’Inès Benyahia (prêtée au Havre par l’OL) a quant à elle été désignée meilleure espoir de D1. Deux joueuses qui intègrent évidemment le onze type de la saison, aux côtés, cette fois-ci, de joueuses exclusivement en provenance des deux ogres du championnat.

On notera tout de même le discours de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra qui a tenu à remercier Hervé Renard pour l’élan et l’impulsion qu’il donne au football féminin.

Rappelons que ce dernier quittera ces fonctions après les Jeux olympiques.