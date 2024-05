Mbappé, un départ pas vraiment comme une légende

Pour sa dernière au Parc des Princes, Kylian Mbappé a été célébré par une majorité des supporters parisiens. Forcément partagés entre les souvenis des nombreux exploits du joueur et un goût d'inachevé impossible à enlever, à l'issue des sept saisons en rouge et bleu du Bondynois.

C’était l’une des interrogations de la soirée : pour sa grande dernière au Parc des Princes, deux jours après avoir (enfin) officialisé son départ en vidéo, comment Kylian Mbappé allait-il être accueilli par son public ? L’émotion allait-elle être à la hauteur des accomplissements du joueur, du moins sur le plan sportif ? Les premiers éléments de réponse sont arrivés une petite heure avant le coup d’envoi, quand le nom du Bondynois a été sifflée à l’annonce des équipes. Un coup de froid pourtant assez vite balayé.

« Mbappé laisse une sacré empreinte au PSG »

Quelques instants plus tard, la tribune Auteuil déployait pourtant un joli tifo à l’effigie du bonhomme, venu entonner un chant en son honneur devant le CUP en plein échauffement. Un dernier moment de communion voulu par une large partie des amoureux du club de la capitale. « Il laisse une sacré empreinte au PSG, on ne peut pas lui enlever. Il a toujours été à la hauteur, c’est plus l’extra-sportif qui me pose problème, soulignait sur le parvis du stade Tom, venu assister à la rencontre avec un ami fan du Real Madrid, et donc prêt à s’extasier à son tour sur les exploits du crack. C’est un soulagement qu’il parte maintenant, le feuilleton revenait chaque été. Je vais surtout me souvenir de son arrivée et de tout ce qu’il pouvait faire au début, sa complémentarité avec Neymar même si après ça a été un peu plus difficile. Malgré tout, le Parc va le célébrer, ainsi que Keylor (Navas) et Michel Montana. Je pense que ça va être une belle soirée. »

7 – Kylian Mbappé en 7 saisons avec Paris : 🥇- 255 buts 🥇- … dont 42 en Coupe d'Europe 🥈au 21e siècle – 96 assists 🔟 – 305 matches Héritage. https://t.co/7csKUibcdp — OptaJean (@OptaJean) May 10, 2024

Un joli dimanche soir parfaitement poursuivi une fois la partie lancée. D’abord annulée pour hors-jeu, l’action parfaite du capitaine du soir pour ouvrir le score – finalement validée par la VAR – a fait exploser le Parc : le premier but en Ligue 1 et à domicile en 2024, pour Kyks. Et aussi le seul temps fort parisien d’un match bien triste, à l’issue duquel l’intéressé – déjà auteur d’un penalty à l’aller – restera le seul à avoir trouver la faille face au Téfécé cette saison. Comme un certain Raí en 1998, c’est donc à l’issue d’une défaite que KM7 effectue ses adieux. Maillot third rouge sur le dos, Jérôme garde l’image d’un « super joueur, avec beaucoup de respect, mais qui malheureusement ne nous a pas fait gagner la Ligue des champions. C’est son choix, le discours était bien fait. Il avait déjà mis son rêve de côté depuis deux ans pour essayer encore avec Paris et là, on ne peut pas lui en vouloir d’y aller. »

Paris préfère célébrer le collectif

Pas vraiment l’avis du club, qui n’aura finalement rien organisé pour honorer le meilleur buteur de son histoire. À part un mot du speaker Michel Montana (lui aussi honoré pour son départ, 30 ans après avoir officié pour la première fois au Parc) au moment de lister le nom des attaquants invités à venir récupérer « l’Hexagoal » sur le podium. Un nouvel instant de division dans les gradins, entre quelques sifflets et des applaudissements plus nourris. « Même si on sait que la fin est un peu tendue y compris avec le président, j’aurais aimé que ça se finisse mieux », développe encore Jérôme, dont le plus grand souvenir de Mbappé restera son but dans les derniers instants face au Real Madrid. Son compère Doniphan lui emboîter le pas : « Il y a un petit peu d’amertume pour ses derniers matchs. Je ne vais pas dire qu’il n’avait plus de motivation, mais peut-être une perte de vitesse en fin de saison. Dans tous les cas, ça reste un joueur emblématique du Paris Saint-Germain, bonne continuation à lui ! »

Le constat est unanime : s’il n’a pas amené Paris jusqu’aux sommets européens espérés, Kylian Mbappé aura marqué l’histoire du PSG de son empreinte et pour cela, les supporters lui seront à jamais reconnaissants. Et continueront de s’égosiller pour leur club, avec ou sans lui. Certains ne pourront même s’empêcher de garder un œil sur la suite de son destin, du côté de Madrid. « Il va aller au Real et faire ce qu’il a à faire. Il part pour des questions personnelles mais aussi de trophées : il est resté sept ans au club, mais malheureusement ça n’a pas suffi donc il a préféré partir, analyse pour sa part Ryan, avec sa tunique floquée du n°7. Zlatan n’a pas ramené la Ligue des champions, mais on a un souvenir immense de lui. »

Avant une très belle cérémonie venue célébrer le douzième sacre national du club de la capitale, les acteurs interrogés par Canal+ Sport ne disaient pas autre chose, de Luis Enrique à Ousmane Dembélé. « Manager Kylian Mbappé a été un plaisir, il a toujours eu un comportement exemplaire. Je n’ai rien à reprocher au joueur, il a eu un comportement parfait, lâchait ainsi le technicien espagnol, 24 heures après avoir déjà salué son protégé en conférence de presse. « J’ai vécu une saison avec lui au PSG. On est content de tout ce qu’il a fait, il a bien grandi au PSG, il a accompli tellement de choses, c’est une légende du PSG », assurait pour sa part Dembouz. La manière et la frustration du moment n’auront peut-être pas permis de s’en rendre pleinement compte ce dimanche soir, mais nul doute que le temps fera son œuvre. Car s’il n’aura pas véhiculé autant d’émotions dans les travées du Parc des Princes que certains de ses illustres prédécesseurs, Mbappé aura marqué le club à sa façon. Froidement.