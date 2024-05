L'illustre speaker du PSG lâche son micro

« Da Silva Santos Júnior… NEYMAAAAAAAR !!!!! »

Alors que Kylian Mbappé devrait faire ses adieux au Parc des Princes dimanche soir contre Toulouse, le champion du monde 2018 risque bien de se faire voler la vedette. Ce match sera, en effet, le dernier du speaker emblématique du Paris Saint-Germain, Michel Montana. Âgé de 68 ans, ce dernier aura accompagné les supporters présents au Parc des Princes pendant trois décennies.

« C'est avec une immense fierté que je contemple toutes ces belles années. » La voix du Paris Saint-Germain prend sa retraite : merci Michel Montana ! ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 10, 2024

« J’ai toujours eu à cœur de me voir comme un trait d’union entre le club et vous, fidèles supporters. Ce lien, teinté de rouge et de bleu, cette connexion sonore, a su traverser les époques. C’est avec une immense fierté que je contemple toutes ces belles années », a-t-il confié dans un communiqué du PSG. « La voix légendaire de Michel a créé un lien fort avec les supporters parisiens, souligne le président le président Nasser al-Khelaïfi. Michel restera à jamais dans le cœur des fans du Club. Nous sommes reconnaissants pour les 30 années passées ensemble. »

Un départ plus dur à compenser que celui de Mbappé.