Fenerbahçe remporte le derby d'Istanbul et retarde le sacre de Galatasaray

Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

But : Söyüncü (71e) pour Fener

Exclusion : Djiku (21e) pour Fener

Un derby qui a tenu toutes ses promesses.

Galatasaray avait une occasion en or d’offrir ce dimanche un nouveau titre de champion de Turquie à ses supporters. Et quoi de mieux pour y parvenir que de remporter un derby d’Istanbul face au rival historique ? La belle histoire n’a pas eu lieu, puisque Fenerbahçe s’est pointé au Rams Park pour y jouer un drôle de tour, à savoir une victoire à dix contre onze (0-1). Dans un match électrique, où l’arbitre a dégainé onze cartons jaunes au total, Alexander Djiku en a récolté deux et laissé ses partenaires en infériorité numérique rapidement dans la partie (21e). Mais la bande à Mauro Icardi s’est un peu pris les pieds dans le tapis, et n’a pas tellement dominé son adversaire, qui a profité d’une grossière erreur défensive pour rafler la mise. Sur un corner, Çağlar Söyüncü a été oublié, et il ne s’est pas fait prier pour pousser au fond des filets un ballon revenu miraculeusement sur son tibia (71e). Ce succès permet ainsi à Fenerbahçe de croire encore à un retournement de situation improbable, en revenant à trois points, à une journée de la fin.

D’autant que Fener recevra dans une semaine Istanbulspor, bon dernier et bien largué…