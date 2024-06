Ligue des champions : le plus beau but de l’année revient à un ancien Lyonnais

Un retour remarqué parmi les grands d’Europe.

Pas qualifié pour la Ligue des champions depuis trois ans, Galatasaray a retrouvé, cette année, les joies de la C1. Si la formation turque n’est pas sortie des poules (3e), elle pourra se consoler avec le titre de champion de Turquie, mais aussi avec un prix honorifique obtenu en Ligue des champions. En effet, le but de Tetê contre Copenhague, une belle reprise de volée en première intention, a été élu – par les fans – plus beau but de cette édition. Passé par Lyon, le Brésilien s’offre donc un joli lot de consolation, malgré la déception d’une aventure européenne écourtée.

Tetê’s group stage volley has been voted fans’ Goal of the Season! 🦁@Heineken || #UCLGOTT pic.twitter.com/058IxI7PTe — UEFA Ligue des champions (@ChampionsLeague) June 8, 2024

Second poteau Tetê !

