Galatasaray porte plainte contre José Mourinho

José, pitié, concentre toi sur le terrain.

La tension du derby intercontinental entre Galatasaray et Fenerbahçe (0-0) s’est étirée après la rencontre de ce lundi soir. En effet, le club rouge et jaune a annoncé sur X porter plainte contre José Mourinho pour racisme.

L’obsession de Mourinho sur l’arbitrage

Le derby stambouliote s’est tenu dans une atmosphère très tendue, encore plus que d’habitude. La Fédération turque de football avait assigné un arbitre étranger, en la personne du Slovène Slavko Vinčić, pour officier pendant la rencontre à la suite d’une demande des deux clubs et des nombreuses controverses récentes autour de l’arbitrage en Süper Lig. À l’issue du match, le Special One a fait une déclaration dont il a le secret : « Après le match, j’ai remercié Slavko Vinčić pour avoir arbitré ce grand match. Si cela avait été un arbitre turc, cela aurait été un désastre complet. […] Le banc de Galatasaray sautait comme des singes après chaque bonne décision. »

Sur X, le club de Galatasaray a tout de suite réagi : « L’entraîneur de Fenerbahçe, José Mourinho, qui a régulièrement utilisé des mots désobligeants à l’égard du peuple turc depuis qu’il a commencé à travailler en Turquie, a maintenant ajouté une rhétorique inhumaine à ses déclarations immorales. Nous tenons à vous informer que nous allons déposer une plainte pénale auprès du bureau du procureur et que nous allons également déposer une plainte auprès de l’UEFA et de la FIFA concernant ces déclarations racistes à l’encontre de José Mourinho. » Le Mou, en roue libre depuis qu’il est en Turquie, a peut-être fait la déclaration de trop.

Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç… pic.twitter.com/wwwoE9zrHD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2025

Pourquoi tout le monde a dépassé les limites ce week-end ?

Galatasaray et Fenerbahçe déçoivent