Galatasaray et Fenerbahçe déçoivent

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Ils avaient pourtant tout prévu…

Les dirigeants turcs ont en effet anticipé ce Galatasaray-Fenerbahçe comme un match couperet, puisque le Slovène Monsieur Slavko Vinčić a été choisi pour arbitrer la partie, tout comme 30 000 policiers ont été déployés. Cela afin d’éviter toute polémique et de garantir une certaine fluidité de jeu. Il n’en aura rien été.

Galatasaray et Fenerbahçe se sont ainsi quittés sans but, et sans trop de spectacle. Au rayon embrouilles cependant, la fin de première période a marqué un petit tournant. Pris en sandwich dans la surface par Yusuf Akçiçek (tirage de maillot) et Milan Škriniar (coup de coude), Victor Osimhen aurait effectivement pu obtenir un penalty, mais il n’a récolté qu’une vaine protestation et un carton jaune (38e).

En face, Fener n’a cadré que trois de ses dix tirs. Les Jaunes ont même pensé ouvrir le score par Oğuz Aydın, mais la volée du latéral au point de penalty a finalement été annulée en raison d’une obstruction de Sebastian Szymański sur Fernando Muslera. Galatasaray reste leader, avec six points d’avance sur son dauphin et rival.

José Mourinho à au moins trouvé de quoi se plaindre.

Un arbitre étranger désigné pour arbitrer Galatasaray-Fenerbahçe