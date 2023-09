Galatasaray arrache miraculeusement un point face à Copenhague

Galatasaray 2-2 Copenhague

Buts : Boey (86e) et Tetê (88e) pour les Stambouliotes // Elyounoussi (36e) et Gonçalves (58e) pour les Løverne Expulsion : Jelert (73e) pour les Løverne

Raging Istanbul.

Après trois ans d’absence en Ligue des champions, Galatasaray a arraché, à 11 contre 10 pendant plus d’un quart d’heure, un match nul dans les derniers instants de la rencontre alors qu’ils étaient malmenés par Copenhague (2-2). Mauro Icardi a pourtant eu rapidement l’occasion de faire chavirer le RAMS Park mais l’Argentin, servi par Dries Mertens dans les seize mètres adverse, n’est pas parvenu à tromper le gardien masqué Kamil Grabara, auteur d’une sublime parade (6e). Asphyxiés par le pressing stambouliote, Copenhague a d’abord eu toutes les peines du monde à dépasser sa moitié de terrain. Conséquence, Galatasaray a poussé fort et est passé tout près de prendre l’avantage quand Kerem Akturkoglu a claqué sa meilleure frappe enroulée, qui est venue s’écraser sur la barre du portier adverse (24e). C’est pourtant les Danois qui vont faire trembler les filets en premier à dix minutes de la fin du premier acte, contre le cours du jeu : sur un centre mal dégagé par la défense stambouliote, Mohamed Elyounoussi a hérité du cuir dans les six mètres avant d’enchaîner avec une reprise de volée puissante, qui n’a laissé aucune chance au vétéran Fernando Muslera (0-1, 36e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Jacob Neestrup pensent enfoncer le clou. Parfaitement lancé en profondeur, l’ancien rennais Birger Meling a profité d’une sortie totalement manquée de Muslera pour servir sur un plateau Diogo Gonçalves dans la surface. Le Portugais n’a pas tremblé et a trouvé le petit filet turc (0-2, 58e). Douche froide. Trouvé par l’ex-lyonnais Tetê côté droit, Sacha Boey a totalement relancé le suspense en claquant une magnifique reprise de volée qui est venue transpercer les filets adverses (1-2, 86e). Dans la foulée, Zaha a fait la différence avant de trouver Tetê, qui a remis les compteurs à zéro en crucifiant Grabara, impuissant (2-2, 88e). Quel scénario ! Dans ce premier match du groupe A, également composé du Bayern Munich et de Manchester United, Galatasaray s’en sort (très) bien, eux qui n’ont remporté que 2 de leurs 27 derniers matchs en Ligue des champions (8 nuls, 17 défaites).

Galatasaray (4-2-3-1) : Muslera – Boey, Nelsson (Ndombélé, 76e), Bardakci, Angelino – Demirbay (Oliveira, 59e), Torreira – Ziyech (Alper Yilmaz, 66e), Mertens (Tetê, 59e) Akturkoglu (Zaha, 66e) – Icardi. Entraîneur : Okan Buruk.

Copenhague (4-3-3) : Grabara – Jelert, Vavro, Diks, Meling – Lerager, Falk, Gonçalves (Claesson, 70e) – Achouri (Ankersen, 75e), Larsson (Oskarsson, 70e, Jensen, 75e), Elyounoussi. Entraîneur : Jacob Neestrup. Højlund

