Ajaccio lui aussi rétrogradé

Comme Bastia.

Alors que le Sporting a eu la mauvaise nouvelle d’apprendre fin novembre qu’il serait rétrogradé à titre conservatoire à l’issue de la saison, Ajaccio vient de vivre la même mésaventure : selon la décision de la Direction nationale du contrôle de gestion, l’ACA est envoyé en troisième division et est interdit de recrutement.

Communiqué : le club était auditionné aujourd'hui par la DNCG.#ACAjaccio — AC Ajaccio (@ACAjaccio) December 10, 2024

« Le club demeure confiant pour apporter les réponses et garanties attendues par la DNCG et appelle l’ensemble de ses composantes à rester uni et soudé pour passer cette nouvelle épreuve », a cependant tenté de rassurer le club corse, dans un communiqué de presse.

Pas facile, la vie insulaire.

