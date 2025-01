Un joueur bastiais célèbre son but en demandant l'intégration de la Corse au sein de l'UEFA

Est-ce qu’Aleksander Čeferin regarde la Ligue 2 ?

Le derby corse a vu la victoire nette du SC Bastia contre l’AC Ajaccio, samedi (4-0). Le deuxième buteur du Sporting, Félix Tomi, en a profité pour passer un message : à la suite de son but, le natif d’Ajaccio a soulevé son maillot pour faire apparaître un t-shirt avec le slogan « Accept Corsica in UEFA ». Une piqûre de rappel quant aux ambitions de l’île, qui aimerait être reconnue par l’instance européenne.

En mai dernier, en marge de la Corsica Cup, la sélection corse – non reconnue par l’UEFA, donc – avait déjà arboré ce message sur ses maillots d’avant-match. Les responsables du football local ont commencé les démarches en remettant un dossier à la Ligue corse. « On déposera notre demande, d’abord auprès de la Ligue de football corse, qui est déjà au courant, puis à la FFF. Et on a besoin de ce soutien de la fédération pour se présenter ensuite à l’UEFA. Notre volonté n’est pas d’être en opposition avec la FFF, mais d’être considéré comme un membre associé en tant que ligue régionale », nous confiait Giovanni Privitera, impliqué dans ce dossier, l’an passé.

François Ciccolini sur la scène internationale, on n’attend que ça.

Ligue 2 : mauvaises opérations pour Dunkerque et Annecy, le derby corse reporté