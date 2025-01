Mason Greenwood : ne pas séparer l’homme de l’artiste

Peut-on vraiment faire comme si de rien n’était ? Faut-il toujours laisser une seconde chance ? Faut-il différencier l’homme de l’artiste du footballeur ? Chacun a son avis sur ces questions, mais une bonne partie des suiveurs de la Ligue 1 ont en tout cas tranché : oui, on peut évoluer dans le championnat de France, et même en être élu meilleur joueur, quand on traîne des casseroles à base de violences conjugales, tentative de viol et menace de mort supposées – tout cela documenté, mais pas assez aux yeux de la justice. Ainsi, Mason Greenwood vient d’être désigné, par les internautes, joueur du mois de décembre en Ligue 1. Et l’on passe encore un cap : ce n’est plus seulement à Marseille que le garçon a fait oublier son passif, mais visiblement dans toute la France.

Mason Greenwood est le 8ème et ultime lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois de @Ligue1 de l'année 2024 🏆 Félicitations Mason 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/sqscL0I9wb — UNFP (@UNFP) January 12, 2025

Une différence de traitement entre l’Angleterre et la France

On pourrait se dire que, puisque ce joueur a été autorisé à évoluer dans notre championnat, il faudrait le traiter comme n’importe quel autre. Mais on pourrait aussi se dire que le foot n’est jamais seulement du foot et que les récompenses, même les plus insignifiantes, ont un sens. Voir que le meilleur joueur actuel de notre Ligue 1 est un garçon que la Premier League a rejeté – et pas pour raisons sportives – en dit déjà très long. À Marseille, au moment de son arrivée, quelques voix s’étaient élevées ici et là, dont le maire de la ville Benoît Payan, quelques associations, et une poignée de supporters sur X/Twitter. En vain. Et quelques mois plus tard, après des bonnes performances sur le terrain qui lui offrent aujourd’hui le statut de plus gros buteur de l’élite (avec Jonathan David), l’attaquant anglo-jamaïcain se dresse en héros aux yeux de beaucoup.

Pour être élu joueur du mois en Ligue 1, il faut passer par un certain nombre d’étapes, et autant de validations. « Trois joueurs, choisis par nos délégués clubs et par les rédactions de nos partenaires média, sont soumis via internet au vote du grand public », explique l’UNFP. Autrement dit : entre les clubs, les diffuseurs et les aficionados de la Ligue des talents, personne n’a vu d’inconvénient à sacrer Mason Greenwood. Et tout ce qu’il représente.

Revivez Rennes-OM (1-2)