L’entraîneur de Bastia peste contre la reprogrammation du derby corse

C’est peut-être un hommage au département de la Loire, qui sait.

« C’est du n’importe quoi. Il n’y a aucune logique. » Le coup de gueule a le mérite d’être clair. Il émane de Benoît Tavenot, entraîneur du Sporting Club de Bastia, à propos de la reprogrammation du derby corse. La rencontre du 26 octobre s’était interrompue après des incidents dans les tribunes du stade Michel-Moretti. Le match reprendra en effet à partir de la 42e minute, c’est-à-dire là où il s’est arrêté.

Les joueurs reviendront ainsi sur le terrain trois minutes (on doute qu’il y ait du temps additionnel), avant de retrouver les vestiaires puis d’enchaîner avec la seconde période. Bonus : les deux équipes devront obligatoirement s’appuyer sur la feuille de match de la neuvième journée de Ligue 2. Mêmes titulaires, mêmes remplaçants et mêmes cartons jaunes.

Le match reprogrammé le 3 décembre

« Le jouer à partir de la 43e minute, je ne comprends pas le principe, a déclaré le coach du SCB. J’attends encore des informations, mais si en plus il faut repartir avec le même 11 de départ, les mêmes remplaçants un mois après, c’est n’importe quoi ! Il n’y a aucune logique, quoi. On fait nos choix par rapport à l’état de forme des joueurs, mais on va me demander dans un mois de remettre les joueurs de la semaine dernière ? Je ne comprends pas. J’attends des explications. »

Les minutes d’avant la mi-temps vont être décisives, c’est sûr.