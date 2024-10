Ajaccio-Bastia suspendu après des incidents en tribunes

Des images dont on se serait encore bien passé.

Le derby corse entre Ajaccio et Bastia a été suspendu à quelques minutes de la mi-temps ce samedi soir, du côté du stade Michel-Moretti. Alors que l’on jouait la 42e minute de jeu et que le score était toujours de 0-0, des incidents ont éclaté en tribunes et plusieurs fumigènes ont été lancés, tandis que de nombreux spectateurs sont descendus sur la pelouse pour se mettre à l’abri. L’arbitre de la rencontre, M. Thual, n’a eu d’autre choix de renvoyer les 22 acteurs aux vestiaires, alors que les joueurs de l’ACA tentaient de calmer les esprits. À noter que si les supporters bastiais avaient été interdits de déplacement pour cette rencontre, c’est la présence de soutiens du Sporting dans les gradins qui seraient à l’origine des tensions. Les forces de l’ordre sont intervenues et une cellule de crise a été mise en place. Alors qu’un violent orage et d’impressionnantes précipitations se sont abattus sur Ajaccio, la rencontre a finalement été définitivement suspendue.

Le délégué de la rencontre vient de faire l'annonce suivante : "Le match aurait dû reprendre, mais en raison des fortes précipitations, une décision définitive sera prise à 22h20 pour la reprise ou l'arrêt de la rencontre".#ACASCB — AC Ajaccio (@ACAjaccio) October 26, 2024

Cela ne s’arrêtera donc jamais ?

Les supporters du SC Bastia interdits de déplacement à Ajaccio