Le derby corse entre Ajaccio et Bastia reprendra là où il a été arrêté en décembre

Une mi-temps de plus d’un mois, ça fait un peu long, non ?

Alors que le score était de 0-0 entre Ajaccio et Bastia ce samedi, la rencontre a été interrompue à la 42e minute de jeu après des débordements et des jets de fumigènes depuis les tribunes. Après une heure et 40 minutes d’attente, il avait finalement été décidé de reporter le match à une date ultérieure en raison d’un violent orage et des coupures d’électricité qui touchaient le stade Michel Moretti. Ce mercredi, la commission d’organisation de la LFP a statué : le match reprendra dès la 42e minute, sur le score de 0-0, le 03 décembre prochain à 19h30. Les joueurs reviendront ainsi sur le terrain le temps de quelques minutes, avant de se rendre aux vestiaires pour la mi-temps et ensuite enchaîner avec la seconde période.

À noter que les deux équipes devront obligatoirement s’appuyer sur la feuille de match du 26 octobre : les titulaires, les remplaçants et les cartons jaunes infligés seront ainsi les mêmes qu’au moment de l’interruption. En cas de blessure, le joueur qui était aligné lors de la « première manche » ne pourra être remplacé qu’après consultation et décision d’un médecin fédéral. Quant à la question d’un éventuel huis-clos, la commission de discipline de la LFP devra encore trancher sur ce sujet dans les prochaines semaines. Plus tôt dans l’après-midi, une enquête pour « non-respect d’un arrêté administratif d’interdiction de déplacement » a été ouverte par le parquet d’Ajaccio. Bien que non-autorisés à assister à la rencontre, les supporters bastiais étaient effectivement présents en nombre au stade pour assister au match et participer à la bagarre.

Espérons que cette enquête corse sera meilleure que la précédente de Christian Clavier.

Enquête ouverte après les incidents du derby corse