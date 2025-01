L’AC Ajaccio va porter plainte contre Romain Molina pour diffamation

Les Rois mages sont attendus de pied ferme sur l’île de Beauté.

L’AC Ajaccio est en véritable chute libre depuis le début de la saison. Un bilan de quatre victoires, trois nuls et dix défaites en championnat ; une élimination de Coupe de France par Les Herbiers (N2) ; une relégation à titre conservatoire en National 1 prononcée par la DNCG : bref, ça commence à faire beaucoup pour l’ACA.

Johan Cavalli au centre de l’attention

Le club corse a par ailleurs publié un communiqué ce dimanche expliquant porter plainte pour diffamation dans les prochains jours contre le journaliste indépendant Romain Molina après la diffusion du deuxième épisode d’une enquête consacrée à Ajaccio sur Youtube. L’ACA dénonce « une vidéo dans laquelle il entreprend, de façon totalement délirante, de porter atteinte à l’honneur et la considération du club de l’ACA et de certains de ses salariés. Au moyen d’allégations totalement mensongères, il met notamment en cause le comportement de Yohan Cavalli (sic). »

📄 𝐑𝐄𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐔 𝐂𝐋𝐔𝐁 Monsieur Romain MOLINA, journaliste prétendument indépendant et autoproclamé, spécialiste du football, vient de poster sur les réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle il entreprend, de façon totalement délirante, de porter atteinte à l’honneur… pic.twitter.com/OyvXtb4MuO — AC Ajaccio (@ACAjaccio) January 5, 2025

« Ce qui est délirant, c’est d’avoir un trou de 7 millions après avoir reçu 16.5 millions de CVC notamment, a répondu Romain Molina sur X. Sortez une énième théorie du complot en public, c’est mieux que répondre en privé à mes questions pour donner votre version des faits ou simplement m’appeler. »

Et surtout, bonne année !

