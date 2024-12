Pronostic Pau Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau enfonce Ajaccio

Pau a trouvé sa place dans cette Ligue 2 puisque le club béarnais est en constante progression depuis son retour. L’an passé, les Palois ont connu un exercice tranquille, terminé dans le ventre mou du championnat. Actuellement, la bande de Nicolas Usai est en 11e position, mais ne possède que 4 points de plus que le 1er relégable. Le club palois connaît des résultats irréguliers et se présente ce vendredi sur un passage un peu plus délicat puisqu’il ne s’est imposé qu’une seule fois lors des 7 dernières journées face à Pau (4-1). Le week-end dernier, les Béarnais ont perdu à Rodez (1-0) en concédant un but en toute fin de match. Ce vendredi, la formation paloise espère repartir de l’avant lors de la réception d’Ajaccio.

En face, Ajaccio vit un exercice difficile, puisque le club corse est en 15e position, mais avec le même nombre de points que le 1er relégable, Troyes. De plus, la formation corse se présente avec le pire bilan du championnat en déplacement avec un seul point récolté. L’ACA s’en sort grâce à ses prestations à la maison mais pourrait rapidement se retrouver en danger dans cette Ligue 2 très serrée. Battu à Dunkerque, Ajaccio recevait le leader, le Paris FC le week-end dernier. Dans une rencontre disputée dans des conditions climatiques difficiles, le club corse s’est incliné dans son antre. De plus, les Corses n’ont pas marqué lors de 5 des 6 dernières journées de Ligue 2. À domicile, Pau devrait profiter de la fébrilité d’Ajaccio en déplacement pour s’imposer. De plus, les Corses ont appris en ce milieu de semaine que le club était rétrogradé à titre conservatoire, et le mental pourrait être en berne.

