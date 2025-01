OM-OL : l'affaire du caillassage du car lyonnais classée sans suite

Marseille Unité Spéciale

Le caillassage du car lyonnais à Marseille ? Circulez, y a rien à voir. Plus d’un an après les incidents survenus aux abords du Vélodrome, le 29 octobre 2023, le parquet de Marseille a décidé de classer l’affaire sans suite, selon les informations de L’Equipe. En cause : l’impossibilité d’identifier les auteurs des jets de projectiles.

🚨INCIDENT À L’ORANGE VÉLODROME ! Le bus lyonnais a été caillassé à l’approche de son arrivée à l’@orangevelodrome. La tenue du match @OM_Officiel - @OL est en cours de réflexion. #OMOL pic.twitter.com/ryWvv3Yesz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 29, 2023

Les prélèvements ADN n’ont rien donné

Ce soir-là, le bus de l’OL avait été pris pour cible et l’entraîneur Fabio Grosso s’était retrouvé blessé au visage, ce qui avait entraîné le report du match. Six prélèvements réalisés par la Sûreté départementale n’ont rien donné, malgré la présence d’un ADN sur une pierre ayant touché Grosso.

Côté supporters lyonnais, deux suspects avaient été arrêtés dans la foulée pour des jets de pierres et de fumigènes contre les cars. Ils avaient été condamnés en comparution immédiate, mais leur sort n’avait rien débloqué sur l’identité des agresseurs. Bilan : un entraîneur blessé, un match reporté et une enquête qui finit aux oubliettes. La justice a sifflé la fin de la partie.

Ils auraient peut-être pu trouver des indices dans le nouvel album de SCH.

