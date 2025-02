OM-OL : La direction de l’arbitrage de la FFF valide le penalty pour la main de Rabiot

Oh, génial.

Deux jours après que l’OM a pris le meilleur sur Lyon au Vélodrome (3-2), la direction de l’arbitrage de la FFF a tranché dans la polémique du penalty accordé aux Lyonnais pour la main d’Adrien Rabiot, à la 68e minute de jeu. Pour l’instance (roulement de tambour), oui, Jérôme Brisard, l’arbitre de cet Olympico, a bien fait d’accorder un tir au but aux Gones.

<iframe loading="lazy" title="J20 Marseille v Lyon (68e)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/itgHlYCj1X4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

« Cette position non naturelle des bras est imprudente et caractérise une prise de risque »

Pour la direction de l’arbitrage de la FFF, même si le cuir touche le genou de Rabiot avant son bras, il fallait le sanctionner : « Le défenseur marseillais se positionne face à l’attaquant avec ses deux bras en l’air, coudes fléchis et symétriques, dans une position qui augmente artificiellement la surface couverte par le corps.Cette position non naturelle des bras est imprudente et caractérise une prise de risque pour un joueur souhaitant contrer le ballon, développe la direction de l’arbitrage, avant de conclure. Par ailleurs, le fait que le ballon ait d’abord touché une autre partie du corps du défenseur avant d’être dévié par le bras n’est pas un élément suffisant pour ne pas siffler penalty. »

Fin du débat ?

