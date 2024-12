Toifilou Maoulida a le cœur à Mayotte, mais Mayotte, elle, est en ruines.

L’ancien attaquant emblématique de la Ligue 1, désormais éducateur au FC Metz, s’était inquiété ces dernières heures du silence assourdissant de ses proches restés sur l’île. « Sans nouvelles » de sa famille, avait-il lâché dimanche soir sur X, alors qu’un cyclone baptisé Chido venait de traverser Mayotte avec une violence rare, rapporte Le Parisien.

Une bandelette d’urgence

Lundi midi, Maoulida (45 ans) a repris la parole. Cette fois pour souffler un peu après avoir reçu des nouvelles rassurantes, mais surtout pour alarmer sur la catastrophe. « Il y a eu de très gros dégâts matériels, mon village a été ravagé… Mon beau-frère a dû faire 2h de route jusqu’à la capitale Mamoudzou pour me donner des nouvelles, car il n’y a plus ni réseau ni électricité, etc. La situation sanitaire devient préoccupante. Mayotte et le peuple mahorais ont besoin d’aide (dons, médicaments, eau, nourriture, etc.) », a-t-il posté à nouveau sur X, comme un appel désespéré à la solidarité.

L’ancien buteur de Lens, Marseille et Bastia a donné une liste de recommandations pour faire des dons, notamment via la Croix-Rouge française et la Fondation de France.

Pendant ce temps-là, les habitants et les autorités découvrent les dégâts pour la communauté. L’eau commence à manquer et le système de santé est « très dégradé », l’hôpital est « très endommagé » et des centres médicaux « inopérants ».

