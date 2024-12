Le rêve Guardiolien.

En conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a fait du Luis Enrique avant la réception de Monaco mercredi, un match qui pourrait permettre au PSG de s’envoler, avec 10 points d’avance sur son dauphin. Interrogé sur le faible temps de jeu de Randal Kolo Muani, l’Espagnol ne change pas de recette : « Je pourrais l’expliquer, mais je ne le ferai pas. Mes décisions disent tout de manière claire. Et je vous dis toujours que les choses sont réversibles », comme le rapporte L’Équipe. Prévisible.

La Ligue 1, pas si facile ?

Un an et demi après son arrivée, Luis Enrique fait aussi le point sur la Ligue 1 : « Monaco a été un des adversaires les plus redoutables. Je citerai aussi Marseille cette saison, avec son nouveau projet. Ce n’est pas facile de gagner la L1, on a toujours le sentiment qu’on a l’obligation de gagner le championnat, mais le niveau est plus haut que ce que j’avais entendu. »

L’Espagnol, avec ses grands yeux écarquillés, en a profité pour faire des appels de cils à sa direction : « J’aimerais avoir, à chaque poste, deux joueurs capables d’être titulaires. Avec les gardiens j’ai vraiment ça, les trois sont prêts à jouer. Avec les joueurs de champ, des fois tu perds des joueurs, ça ne dépend pas de moi, ça dépend d’eux. Que les joueurs sachent que s’ils se détendent trop, un autre peut venir à leur place. » En ce qui concerne Presnel Kimpembe, l’heure n’est pas à la précipitation : « Ça fait deux ans qu’il ne joue pas de manière continue. Ce serait très risqué d’accélérer son processus. Mais c’est plus physique que médical. »

En gros, rendez-vous en 2025.

