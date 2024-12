L’agent de Donnarumma énigmatique sur son avenir

Gigio se fait poser des points quand son agent pose les points sur les i.

Salement amoché par Wilfried Singo lors de la victoire parisienne à Monaco en milieu de semaine, Gianluigi Donnarumma risque de faire les gros titres pour de nouvelles raisons en ce week-end de Coupe de France, qu’il ne disputera pas. En effet, son agent, Enzo Raiola, a accordé une interview au média transalpin Radio Sportiva, au cours duquel il n’a pas caché que l’avenir de son poulain au PSG pourrait être en suspens. Alors qu’il reste un an et demi de contrat au portier, son représentant n’a pas souhaité vendre du rêve aux supporters parisiens.

Après avoir concédé qu’il n’y avait pour le moment pas de discussions sur une prolongation, il a précisé que le clan Donnarumma prenait le temps de réfléchir, notamment sur certains « aspects contractuels ». Peut-être faudra-t-il une situation un peu plus claire sur les gardiens à Paris pour que les choses se décantent pour le capitaine de l’Italie : « Tout est en suspens, […] nous sommes dans une phase de stand-by. » Quant à un retour possible en Italie, Raiola a fait dans le mystérieux : « Il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais, voyons dans les prochaines années. »

De son côté, le PSG a donné de ses nouvelles, précisant qu’il resterait en salle pour poursuivre sa convalescence.

